Livraisons autonomes : le robot Scout d'Amazon en Californie, UPS se lance dans les drones volants

À partir de 2021, le mathématicien remplacera donc Matthew Boulton et James Watt. « Alan Turing était un mathématicien hors pair dont le travail a eu un énorme impact sur la façon dont nous vivons aujourd’hui », explique Mark Carney (gouverneur de la Banque d’Angleterre). Parmi les finalistes se trouvaient Rosalind Franklin, Stephen Hawking, James Clerk Maxwell, Ada Lovelace, etc.

Le billet comprendra notamment une photo de Turing prise en 1951 et un tableau avec des formules provenant d'une publication du mathématicien : « On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem ».

Comme le rappelle le Huffingtonpost, c'est la première fois qu'une personnalité LGBT se retrouve sur les billets anglais : « Condamné en 1952 pour indécence manifeste et perversion sexuelle car il était gay, Turing dut choisir la castration chimique pour ne pas finir en prison [...] Il aura fallu attendre les années 2010 pour que Turing soit célébré. Le gouvernement s’est excusé pour son traitement en 2009, la reine l’a gracié en 2013 et Hollywood lui a consacré en 2014 le film récompensé aux Oscars "Imitation Game" ».

« Il est normal que nous nous souvenions de son héritage et de la brillante contribution que les personnes LGBT ont apportés à notre pays avec ce nouveau billet de 50 £ », affirme Theresa May sur Twitter.