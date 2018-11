Listes électorales : les inscriptions en ligne en passe d’être généralisées

Les boîtes à butin ne sont plus en odeur de sainteté aux États-Unis. La Federal Trade Commission va en effet lancer une enquête sur cette pratique, répondant à la requête de la sénatrice Maggie Hassan.

Elle portera principalement sur les risques d'addiction aux jeux d'argent chez les enfants. L'achat de lootboxes pourrait en effet servir de passerelle vers les paris en ligne et d'autres jeux d'argent plus tard. « Il est temps pour la FTC d'enquêter sur ces mécanismes pour s'assurer que les enfants sont protégés adéquatement. Il faut aussi éduquer les parents sur les risques d'addictions et les autres impacts négatifs de ces jeux », martèle la sénatrice.

Pour l'ESA, le principal syndicat d'éditeurs outre-Atlantique, tous ces efforts seraient bien inutiles, puisque ce mécanisme serait totalement inoffensif. « Contrairement aux assertions, les lootboxes n'ont rien avoir avec les jeux d'argent. Elles n'ont aucune valeur dans le monde réel, les joueurs reçoivent toujours quelque chose qui améliore leur expérience et leur achat est complètement facultatif. Elles peuvent améliorer l'expérience de ceux qui en achètent, mais n'ont aucun impact sur ceux qui ne le font pas ».

Pendant ce temps, dans le monde réel, certains skins d'armes de Counter-Strike Global Offensive se vendent plusieurs milliers d'euros sur le marché gris. Les adeptes de FIFA Ultimate Team seront quant à eux ravis d'apprendre que leur équipe formée de joueurs moyens leur offre la même expérience de jeu qu'une autre avec une attaque Ronaldo/Messi/Neymar.