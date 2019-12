Linux Mint 19.3 « Tricia » : les versions finales Cinnamon, MATE et Xfce disponibles

Les nouvelles images ISO sont récupérables, en accord avec le calendrier et après une phase bêta de deux semaines.

On retrouve mathématiquement les mêmes améliorations que déjà décrites il y a deux semaines : un support presque achevé du HiDPI dans presque toutes les applications intégrées, des rapports système pour les pilotes et paquets manquants ou encore plusieurs nouvelles applications par défaut, dont Celluloid au lieu de Xplayer et Drawing au lieu de GIMP (sur les nouvelles installations).

Parmi les apports plus généraux, on retrouve un nouveau logo, un écran de démarrage redessiné, un nouveau fond d’écran par défaut, un passage au noyau Linux 5.0, Cinnamon 4.4 encore Xfce 4.14.

Pour rappel, Tricia est la dernière évolution basée sur Ubuntu 18.04, puisque Linux Mint n’utilise que les moutures LTS du système de Canonical. La prochaine version majeure – Linux Mint 20 – sera donc basée sur Ubuntu 20.04. Linux Mint 19.3 garde ainsi, comme les précédentes, un support de cinq ans.

Les utilisateurs actuels peuvent passer à la nouvelle version, en suivant quelques étapes et recommandations données par l’équipe. D’abord, créer un instantané du système via Timeshift par sécurité, s’assurer que tous les « spices » de Cinnamon sont à jour, puis se rendre dans le gestionnaire de mises à jour et sélectionner Linux Mint 19.3 dans le menu Édition.

Le processus est guidé par un assistant et ne nécessite plus d’actions particulières. Notez cependant qu’en cas de mise à jour, les nouvelles applications par défaut ne sont pas installées, afin que les configurations existantes ne soient pas bousculées. Si vous souhaitez les installer, une commande permettra de les récupérer d’une traite :

apt install celluloid gnote drawing neofetch

Que vous ayez ou non installé ces dernières, il faudra ensuite redémarrer la machine pour appliquer les changements.

Ceux qui n’ont en revanche jamais installé Linux Mint et voudraient y jeter un œil pourront récupérer les ISO depuis le site officiel. Elles pourront être gravées sur DVD, copiées sur une clé USB ou utilisées dans un client de virtualisation, de type VirtualBox.