Linux Mint 19.1 sortira avec Cinnamon 4.0 pour Noël

Comme prévu, Apple a déployé hier soir les premières mises à jour d’importance pour iOS 12, macOS Mojave et watchOS 5. Elles sont donc toutes estampillées « .1 ».

Malheureusement, tout ne s’est pas bien passé pour la montre connectée. Des témoignages ont rapidement afflué pour signaler le « briquage » de leur accessoire, incapable de faire quoi que ce soit. L’installation rencontre manifestement un gros problème dans certains cas.

Apple a donc retiré la mise à jour pour l’instant, en attendant une version corrigée. Le problème semble circonscrit aux seules Watch Series 4, mais s’agissant du dernier modèle, les clients doivent peu goûter la situation.

On ne sait pas encore comment ils devront procéder, mais il y a des chances qu’ils doivent se rendre dans un Apple Store ou une boutique agréée. Les moyens de réparer une Watch sont en effet réduits, puisque l’on ne peut pas brancher l’appareil à un ordinateur et se servir d’iTunes pour le restaurer, comme on le ferait pour un iPhone ou iPad.

Pour le reste, iOS 12.1 et macOS 10.14.1 permettent aux utilisateurs de lancer des appels vidéo FaceTime jusqu’à 32 personnes, avec le fonctionnement que nous décrivions hier. Les plateformes reçoivent également les 70 nouveaux emojis.

Toutes ces mises à jour sont disponibles (à l’exception de watchOS 5.1) dans la zone idoine de chaque système.