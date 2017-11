Linksys présente son répéteur Wi-Fi 802.11ac (triple bande) RE9000 à 169,99 dollars

Alors que les solutions de Wi-Fi unifié se répandent de plus en plus, les répéteurs Wi-Fi ne sont pas abandonnés pour autant. Linksys vient justement de présenter son dernier bébé : le RE9000.

Il s'agit d'un modèle 802.11ac Wave 2 MU-MIMO et triple bande (deux sur les 5 GHz et une sur les 2,4 GHz), dont une des bandes 5 GHz est dédiée à la communication avec le routeur. Le fabricant met également en avant le Seamless Roaming permettant de passer du Wi-Fi du routeur à celui de son répéteur (et vice-versa) de manière transparente pour l'utilisateur.

Le RE9000 est d'ores et déjà disponible sur le site du fabricant, pour 169,99 dollars. Il sera en vente dans des boutiques en ligne américaines à partir du 23 novembre prochain.

Un prix largement inférieur à la solution de Wi-Fi unifié Velop du fabricant, mais dont il faudra vérifier les performances. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le détailler, toutes les solutions ne se valent pas, loin de là.