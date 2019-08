LinkedIn affirme avoir éradiqué 21,6 millions de faux comptes

Workplace est l'offre du réseau social pour les organisations. Jusqu'à présent il y avait l'offre gratuite pour les organisations à but non lucratif et Premium pour les autres à 3 dollars par mois et par utilisateur actif.

Désormais, il y aura trois offres : Essentiel (gratuit), Advanced à 4 dollars par mois et par personne, Entreprise à 8 dollars par mois et par personne. Cette dernière s'adresse principalement aux gros besoins. Elles bénéficient ainsi d'un accès prioritaire au support et de nouvelles fonctionnalités en avance. Tous les détails sont disponibles dans ce billet de blog.

Workplace Advanced et Entreprise seront lancés le 2 septembre 2019. Les anciens clients Premium seront migrés sur Advanced à partir de cette date. Ils bénéficieront des mêmes fonctionnalités et la nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur le 1er octobre 2020 : une augmentation de 1 dollar par utilisateur et par mois, soit 33 % de plus tout de même. Une foire aux questions a été mise en ligne par ici.