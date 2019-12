Ligue des Champions : Altice et Mediapro perdent face à beIN Sports et Canal+

Dans le cas de RMC Sport, ce n'est pas vraiment une surprise. La nouvelle direction semble ne plus jouer les gros bras dans les droits sportifs, préférant s'associer à ses concurrents pour limiter ses dépenses.

Ainsi, après avoir perdu la Premier League en novembre dernier, l'équipe d'Alain Weill avait annoncé en mai avoir trouvé un accord avec Canal+ pour une diffusion des matchs sur RMC Sport.

Le cas se répètera-t-il ? Impossible à dire pour le moment, surtout que beIN Sports et Canal+ se partagent les droits 2021-2024, pour un montant qui serait de 375 millions d'euros par saison, soit 1,13 milliard sur trois ans.

Après avoir augmenté sensiblement ses prix pour les non clients de SFR et ceux qui ne lui sont pas fidèles sur un an, RMC Sport va devoir marquer des points pour ne pas perdre des abonnés.

C'est peut-être ce qui explique la promotion actuellement en cours à 11 euros par mois pendant 12 mois, contre 19 euros habituellement, mise en avant à grands renforts de publicités en ligne.

De son côté, l'Espagnol Mediapro semble prêt à aller en justice pour contester la procédure d'attribution menée par l'UEFA, selon l'Équipe.