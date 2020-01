LightCycle Morph : deux luminaires LED connectés signés Dyson, à partir de… 550 euros

Le fabricant est habitué à proposer des produits de luxe et ce n’est pas sa première incursion dans le domaine du luminaire. Il vend déjà des lampes de bureau Lightcycle à partir de 400 euros « en promotion ».

La principale particularité de cette LightCycle Morph et sa capacité à bouger à 360° et à s’adapter automatiquement en « ajustant intelligemment la lumière en fonction de la tâche de l'utilisateur, de son âge, de son humeur et de la lumière du jour ». Cerise sur le gâteau, elle dispose d’un port USB Type-C pour charger un smartphone (puissance non précisée).

Le fabricant affirme aussi que les LED utilisées sont capables de maintenir leur qualité lumineuse pendant pas moins de 60 ans… mais cela sera-t-il suffisant pour rentabiliser ce luminaire ? De plus amples informations et une vidéo de présentations sont disponibles par ici.

Selon Les Numériques présent à la conférence de presse à Milan, la LightCycle Morph sera vendue 550 euros dans sa version « courte » pouvant être posée sur un bureau, contre 750 euros pour sa grande sœur. Les deux seront mises en vente à partir du 1er mars.