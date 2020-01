LibreOffice disponible en version 6.4, une version « majeure »

The Document Foundation explique que cette mouture « offre de meilleures performances, en particulier lors de l'ouverture et de l'enregistrement de feuilles de calcul et des présentations, et une excellente compatibilité avec les fichiers DOCX, XLSX et PPTX ».

Les notes de version précisent qu’un générateur de QR-Code a été ajouté, les menus des hyperliens ont été unifiés, il est possible de masquer des données sensibles en fonction d’expressions régulières, les feuilles de calculs peuvent être exportées dans un PDF, etc.

Un résumé en vidéo des nouveautés est disponible par ici.