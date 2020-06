LibreOffice 7.0 : la bêta est là

Comme prévu, après environ trois semaines de phase alpha pour collecter des retours sur les principaux bugs (179 éliminés), la bêta publique est lancée.

Les nouveautés de LibreOffice 7.0 sont très nombreuses, réparties entre toutes les applications. Mais les apports fonctionnels ne doivent pas masquer un important effort technique sous-jacent, justifiant à lui seul le passage à une nouvelle version majeure.

Le plus gros changement est sans conteste le remplacement de Cairo par Skia pour le rendu graphique (vectoriel). Skia est une bibliothèque open source de Google, considérée comme plus moderne et mieux maintenue. Elle permet notamment de déporter des calculs vers le GPU via Vulkan, entrainant une hausse visible des performances, par exemple dans le défilement du contenu.

Les développeurs ont également continué le ménage dans le code, supprimant les dernières traces de GTK2. Le passage à Qt5 permet enfin un premier support du HiDPI. La compilation du code se fait en outre désormais via LLVM Clang. Sous Windows, Clang est même désormais obligatoire pour ceux souhaitant compiler eux-mêmes le code.

La phase bêta durera environ deux mois. Comme pour l’alpha, la bêta de LibreOffice 7.0 s’installe séparément et n’empiète donc pas sur la branche stable.