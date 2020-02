Le projet permettant d’obtenir des certificats SSL gratuitement a été lancé en décembre 2015. Trois mois plus tard, la barre du million était franchie, puis 100 millions en juin 2017. Désormais, le milliard est atteint.

Dans le lot, plus de 110 millions de certificats sont actifs et plus de 1,2 million de nouveaux sont délivrés chaque jour. De plus amples statistiques sont disponibles sur cette page.