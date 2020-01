C’est un peu un klaxon 2.0 que vient de tweeter Elon Musk. Dans la courte vidéo, on entend la voiture lancer à un piéton : « Well, don't just stand there. Hop in ».

Le patron de Tesla ajoute que cette fonctionnalité sera compatible avec le mode Sentinelle qui surveille les abords de la voiture. Dans tous les cas, Elon Musk n’a donné aucun détail supplémentaire sur cette fonctionnalité ni sur son calendrier de déploiement.