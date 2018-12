Les vidéos en direct identifiées dans la recherche et l'Assistant Google

La société mène depuis près de dix ans des expérimentations sur des véhicules autonomes, avec ou sans chauffeur derrière le volant.

Dans la banlieue de Phoenix, le géant du Net passe une nouvelle étape avec le lancement d'un service commercial : Waymo One. La société avance en douceur : « Au début, les conducteurs formés par Waymo superviseront nos véhicules Waymo One », explique-t-elle sur Medium.

Tout le monde ne peut pas en profiter puisque ce service est pour le moment réservé aux quelques privilégiés qui ont déjà pu tester la voiture autonome de Waymo. Une ouverture plus large au grand public est prévue, mais sans plus de détail pour l'instant.

Une application dédiée permet de commander un véhicule, 24h/24 et 7j/7. Elle donne des indications sur le temps d'attente, la durée du trajet et bien évidemment le coût de la course. Elle permet également d'être immédiatement rappelé par un conseiller ou d'obtenir des informations par chat.