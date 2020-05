Les ventes de SSD s’envolent chez Western Digital

Au troisième trimestre de son année fiscale 2020, le fabricant de disques durs revendique un chiffre d’affaires de 4,175 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an. La marge est en hausse de 8,3 points pour atteindre 24,1 %.

Au final, le bilan est positif avec un bénéfice net de 17 millions de dollars, contre des pertes de 581 millions un an auparavant. La société explique que « la demande pour nos produits pour les ordinateurs portables a été plus importante que prévu en raison du passage au télétravail et à l'apprentissage en ligne ».

« Nous avons enregistré des revenus record pour les disques SSD au cours du trimestre », ajoute la société, qui prévoit la même chose pour les trois prochains mois. Par contre, la demande en disque dur a été plus basse que prévu, notamment à cause de la hausse sur les SSD.

Western Digital pense enfin atteindre 4,25 à 4,45 milliards de dollars de revenus à son quatrième trimestre, avec une marge encore en hausse de 1 à 3 points.