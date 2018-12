Les TV Samsung The Frame (2019) et The Serif (2019) passent au QLED

Le fabricant prépare le CES de Las Vegas, qui ouvrira ses portes le mardi 8 janvier. Cette année, les télévisions « design » The Frame et The Serif passeront à la technologie QLED (Quantum Dot) permettant d'améliorer le rendu des couleurs, avec un contraste et des noirs plus profonds.

Pour rappel, les TV The Frame disposent d'un Art Mode permettant d'afficher une œuvre d'art lorsqu'elle est éteinte. Les télévisions The Serif sont pour leur part réalisées en partenariat avec les designers parisiens Ronan & Erwan Bouroullec. Elles peuvent être installées sur des pieds (démontables), ou bien posée sur une étagère.