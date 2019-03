Les trottinettes électriques de Lime disponibles dans Google Maps à Paris et Marseille

C'est encore une fois via Twitter qu'Elon Musk annonce quand Tesla présentera sa prochaine voiture électrique Model Y: le 14 mars au Design Studio de Los Angeles.

Il s'agit d'un SUV qui sera environ 10 % plus grand que la Model 3 et qui coûtera 10 % de plus, avec « légèrement moins d'autonomie pour la même batterie ». Il faut maintenant attendre la présentation pour en apprendre davantage. Des essais seront proposés sur place.

La Model Y sera construite dans la Gigafactory de la région de Reno (Nevada), sa production devrait débuter en 2020. Cette annonce arrive quelques jours seulement après la commercialisation de la Model 3 à partir de 35 000 dollars.