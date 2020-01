Les thermostats Nest peuvent alerter sur des problèmes avec votre chauffage, ventilation ou climatisation

Cette fonctionnalité est en cours de test. Si un potentiel problème est détecté, Nest vous envoie un email pour vous alerter. Pour activer cette fonctionnalité, suivez le guide.

Le fabricant explique que son thermostat « apprend à identifier les modèles inhabituels liés à votre système de chauffage, ventilation ou climatisation [CVC ou HAVC en anglais, ndlr] et peut vous alerter sur divers problèmes potentiels ». Attention, le thermostat n’a aucune certitude, il pense simplement qu’un problème pourrait exister.

Par exemple, si la maison met plus de temps que d’habitude pour se chauffer, cela peut traduire un problème sur votre chaudière. Le déplacement d’un technicien peut alors permettre de confirmer ou non le problème… et justement Nest s’est associé avec Handy aux États-Unis. Espérons que les faux positifs ne soient pas trop nombreux.