Les smartphones Wiko enverraient des données personnelles sur un serveur en Chine

L'enceinte connectée du géant de Cupertino n'est pas prête. L'annonce a été confirmée à plusieurs médias (notamment TechCrunch et The Verge) par un porte-parole de l'entreprise.

Apple a « hâte que les gens l'essaient », mais a également « besoin d'un peu plus de temps pour qu'il soit prêt ». Un peu ? Pas de date précise, la société évoquant « début 2018 », pour les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni dans un premier temps.

Le HomePod ratera donc les fêtes de fin d'année et la frénésie de dépenses qui l'accompagne. On ne connaît pas les causes de ce retard. iGen souligne que les récentes bêtas des systèmes d'Apple ont supprimé des éléments d'AirPlay 2 et que les problèmes pourraient être liés.