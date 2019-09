Les sites du CEA Saclay, Grenoble et Marcoule seront ouverts au public les 21 et 22 septembre

Il s'agit d'un dispositif « exceptionnel » selon le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Des visites guidées seront organisées sur les trois sites, suivant un programme bien précis :

« À Saclay, des visites commentées autour de l'architecture Auguste Perret seront proposées.

À Grenoble, l'équipe du laboratoire et atelier de restauration du patrimoine culturel, ARC-Nucléart, dévoilera les techniques de conservation et de restauration de vestiges archéologiques et d'œuvres historiques ou ethnographiques.

À Marcoule, vous pourrez visiter l’espace d’information « InfoDEM » implanté dans l’ancien réacteur G1, le tout premier réacteur nucléaire construit à Marcoule en 1955. »

Les inscriptions sont obligatoires.