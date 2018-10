Les Ryzen Threadripper 2920X et 2970WX chez les revendeurs, dès 715 euros

Le GPS communautaire appartenant à Google proposait déjà une intégration de Spotify pour gérer la musique directement depuis l'application Waze.

La société va plus loin et annonce son propre lecteur audio, disponible en bêta pour le moment. La version finale devrait arriver dans quelques semaines. En plus de Spotify, l'application accueille ainsi Deezer, iHeartRadio,NPR One, Pandora, Scribd, Stitcher et TuneIn.

Pour le moment, la compatibilité dépend du système d'exploitation, mais la situation devrait s'améliorer d'ici la fin de l'année. Tous sont disponibles sur Android à l'exception de Deezer, tandis que sur iOS, Deezer, iHeartRadio, Stitcher, Scribd et Spotify sont présents.

Tous les détails et la procédure à suivre sont disponibles par ici.