Les revenus et le bénéfice net de NVIDIA en baisse ce trimestre par rapport à l'année dernière

Le père des GeForce annonce un chiffre d'affaires de 3,014 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2020, qui s'est terminé le 27 octobre (oui, NVIDIA a une manière particulière de compter). C'est 17 % de mieux que le trimestre précédent (2,579 milliards de dollars), mais 5 % de moins que l'année dernière (3,181 milliards de dollars).

Le bénéfice net reste largement positif, mais également en baisse (-26 % tout de même) par rapport au troisième trimestre 2019 de NVIDIA : 899 millions d'euros contre 1,230 millions. Sur les neuf premiers mois de l'année, la différence est bien plus importante : 1,845 milliards de dollars de bénéfices nets, contre 3,575 milliards un an auparavant.

L'entreprise en profite pour rappeler que le rachat de Mellanox est toujours en cours et qu'elle attend notamment les accords des régulateurs européens et chinois. Bien que la finalisation soit encore possible d'ici la fin de l'année, le fabricant pense qu'elle « aura probablement lieu début 2020 ».