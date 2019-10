Les revenus de Samsung sont en baisse, plombé par la mémoire

C'est la seconde édition de ce bilan publié par l’association France Esports « accompagnée de Médiamétrie ». La France regrouperait ainsi 10,6 millions de « joueurs grand public » (sans classement ni compétition). La répartition homme/femme est quasi à parité (52/48 %).

Sur l'esport « loisir » (avec classement, sans compétition), on tombe à 2,9 millions de joueurs, dont 71 % sont des hommes et seulement 29 % des femmes. En esport « amateur » (avec classement et compétition), c'est encore pire. Sur les 1,3 million de joueurs, 90 % sont des hommes.

Le baromètre revient ensuite sur les autres activités réalisées par les joueurs : « Quelle que soit la catégorie de joueurs, et quel que soit l’indicateur choisi, les trois groupes ont des résultats équivalents ou supérieurs à la population française ». Ils seraient ainsi « plus nombreux à pratiquer une activité physique régulière [...] plus nombreux à se rendre à des événements sportifs sur place », etc.

Bref, « la représentation stéréotypée d’un adolescent enfermé dans sa chambre et aliéné par le jeu vidéo au point de n’avoir plus que ce dernier comme seul centre d’intérêt s’avère finalement très caricaturale ». Les plus taquins pourraient demander combien d'entre eux sont poussé/obligé par leurs parents à sortir de leur chambre.