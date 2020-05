Les revenus d’Apple en hausse : iPhone, iPad et Mac en baisse, mais les services explosent

Au second trimestre de son année fiscale 2020, le fabricant revendique un chiffre d’affaires de 58,313 milliards de dollars, en très légère hausse par rapport à 2018 (58,015 milliards). Le bénéfice net suit la tendance inverse avec 11,249 milliards de dollars, au lieu de 11,561 milliards.

Sans surprise, les ventes d’iPhone (28,962 milliards de dollars pour les smartphones, en baisse de 2 milliards de dollars), de Mac (-162 millions de dollars) et d’iPad (-506 millions de dollars) sont en baisse au premier trimestre, à cause de la fermeture des boutiques et de la crise sanitaire mondiale.

Les « wearables » et les accessoires grimpent de 1,1 milliard de dollars, tandis que les services totalisent des revenus de 13,348 milliards de dollars (+2 milliards en un an). Ces deux segments « sauvent » le bilan d’Apple, comme le reconnaît Tim Cook : « Malgré l'impact mondial sans précédent de Covid-19, nous sommes fiers d'annoncer que Apple a progressé ce trimestre ».