Les résultats de Twitter décoivent, la société plonge en bourse

Alors que la 5G commence doucement à arriver dans des smartphones commerciaux et sur certains réseaux (la France ne devrait plus tarder à lancer sa procédure d'attribution des fréquences), le fabricant chinois a décidé de déposer un logo « 6G », comme l'a repéré Let's Go Digital.

On ne sait pas ce qu'il compte en faire. Pour rappel, le logo officiel de la 5G a été présenté seulement en février 2017 par la 3GPP, alors que l'on parlait depuis longtemps déjà de la technologie.

En septembre dernier, le fabricant expliquait, lui aussi, travailler sur la 6G, sans donner plus de détails. Il n'est pas seul dans ce cas, mais aucun groupe de travail (3GPP, GSMA...) n'existe pour l'instant. Alors pour ce qui est d'avoir un logo officiel…