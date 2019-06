Les pompiers d’une dizaine de départements expérimenteront bientôt des « caméras-piétons »

Le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et le CNC ont mis en place cette cérémonie ainsi qu'une Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo.But de l'opération : « valoriser les créations et les talents en France ».

Chaque année à partir de 2020, 19 prix seront distribués (meilleur jeu, jeu indépendant, jeu mobile, personnage, etc..), dont 3 pour des créations étrangères (meilleur jeu étranger, jeu indépendant étranger et mobile étranger).

De son côté, « L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo se veut fédératrice de tous les professionnels du jeu vidéo. Réunis au sein de collèges métiers, les académiciennes et académiciens sont des professionnelles et professionnels de l’industrie du jeu vidéo, en emploi salarié ou indépendant. Leur adhésion est volontaire, déclarative et gratuite », explique le site officiel.