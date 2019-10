Les PlayStation 4 auront leur version 7.0 cette semaine (ce soir ?)

La nouvelle Fire HD 10 dispose d'un écran de 10,1" (1 920 x 1 200 pixels) avec un SoC à huit cœurs à 2.0 GHz, décrit comme 30 % plus rapide que la version précédente. Il est épaulé par 2 Go de mémoire. L'autonomie progresse aussi pour arriver à 12h.

32 ou 64 Go de stockage sont présents, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 512 Go via une carte microSD. Le connecteur USB 2.0 est désormais en Type-C, tandis que le Wi-Fi 5 est « amélioré », sans plus de précisions.

Elle est en précommande pour 149,99 dollars avec offres spéciales, c'est-à-dire des publicités, contre 164,99 dollars sans. La disponibilité est prévue pour le 30 octobre outre-Atlantique. Rien n'est indiqué pour la France.

Pour les plus jeunes, Amazon propose une édition Kids de sa liseuse Kindle. Comme les autres produits de la série Kids, elle est livrée avec une garantie « sans souci » de deux ans : « si quelque chose lui arrive, renvoyez-le et Amazon le remplacera gratuitement » ; c'est en tout cas la promesse du revendeur.

Elle dispose d'un écran de 6" (167 ppp) et sera disponible à partir du 30 octobre. En attendant, les précommandes sont ouvertes pour 109,99 dollars, avec une coque colorée pour essayer de plaire aux plus jeunes. FreeTime Unlimited est inclus pendant un an (2,99 dollars par mois ensuite) avec « des milliers de livres, films, émissions de télévision, applications éducatives et jeux destinés aux enfants ».

Amazon en profite pour lancer une Kids Edition de sa tablette Fire HD 10, elle aussi avec un an de FreeTime Unlimited, une coque de protection et deux ans de garantie. Elle sera également disponible le 30 octobre, pour 199,99 dollars cette fois-ci.

Amazon déploie au passage son application FreeTime (Unlimited) sur les Fire TV Stick à partir de la 2e génération, Fire TV Stick 4K, seconde génération de Fire TV, ainsi que sur Alexa et les enceintes connectées Echo.