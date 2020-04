Les One Plus 8 (Pro) 5G disponibles en précommande, dès 699 euros

Comme prévu, les nouveaux smartphones de OnePlus ont été dévoilés hier soir. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et ils seront disponibles à partir du 21 avril.

Le OnePlus 8 est un modèle de 6,55" (1 080 x 2 400 pixels, 90 Hz), contre 6,78" (1 440 x 3 168 pixels, 120 Hz) pour la version Pro. Cette dernière dispose de quatre caméras à l’arrière, contre trois pour la version de base.

Dans les deux cas, un « trou » dans la dalle est présent pour la caméra de 16 Mpixels. Ils sont animés par un Snapdragon 865 avec un modem 5G Snapdragon X55, 8 à 12 Go de mémoire et 128 à 256 Go de stockage (UFS 3.0).

Du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1 sont de la partie, avec évidemment du NFC, un port USB 3.1 Gen 1 Type-C et toute une panoplie de capteurs. La batterie de 4300/4510 mAh est compatible Wart Charge 30T à 30 watts (5V/6A) afin de récupérer 50 % en 23 minutes.

L’ensemble des caractéristiques techniques sont disponibles ici pour le OnePlus 8 et là pour le OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8 est vendu à partir de 699 euros (8/128 Go) et jusqu’à 799 euros (12/256 Go), contre respectivement 899 et 999 euros pour le OnePlus 8 Pro.