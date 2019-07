Les nouvelles voitures doivent émettre un son d'au moins 56 dB jusqu'à 20 km/h

Cette nouvelle législation entre en vigueur aujourd'hui, mais n'est pas rétroactive.

Bruxelles ne précise pas le type de bruit que devront proposer les voitures, simplement qu'il est obligatoire à moins de 20 km/h et qu'il doit être d'au moins 56 dB. Le but étant de permettre aux piétons et autres cyclistes (entre autres) de les entendre.

Espérons que les sons des uns et des autres ne nous entraînent pas vers une cacophonie générale dans les prochaines années.