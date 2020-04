Les nouveaux Pixel Buds de Google sont disponibles aux États-Unis, pour 179 dollars

Rien de surprenant puisque l’annonce avait déjà été faite lors de la conférence d’automne de Google, en octobre dernier.

Les écouteurs sans fils sont pour rappel équipés de micros capables – selon le fabricant – de se concentrer sur la voix de l’utilisateur en supprimant les bruits parasites extérieurs. Il y a aussi l’Adaptive Sound pour régler automatiquement le volume et le « conversation mode » pour afficher sur l’écran du smartphone une retranscription de votre conversation, éventuellement avec une traduction automatique.

Ils ne sont pour le moment disponibles qu’aux États-Unis, pour 179 dollars en version blanche. D’autres couleurs (noir, vert et orange) sont en route et la disponibilité s’étendra prochainement à d’autres pays, dont la France, sans plus de détails.