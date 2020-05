Microsoft a récemment mis en ligne sa feuille de route pour sa messagerie en ligne. La principale nouveauté concerne la prédiction de texte lors de l’écriture d’un message, une fonctionnalité déjà intégrée dans Gmail.

Mais ce n’est pas la seule. Il est aussi question de Send Later pour décaler l’envoi d’un message, de la capacité de voir et d’attribuer des catégories aux tâches, l’ajout de réponses automatiques en français et italien, etc.

La liste est détaillée sur cette page.