Les notions de « liste blanche » et « liste noire » sont racistes, estime le NCSC

L'agence de cybersécurité du gouvernement britannique, a décidé de cesser d'utiliser ces notions jugées racistes en raison de la stigmatisation et des stéréotypes qu'elles véhiculent. Elle utilisera désormais les expressions « liste d'autorisation » et « liste de refus », moins péjoratives et discriminantes, tout en étant « plus clair et moins ambigu ».

« Il y a quelques mois, une cliente du NCSC m'a contacté pour me demander si nous envisagerions d'apporter une petite mais importante modification à certains des termes que nous utilisons sur le site Web du NCSC », raconte Emma W., responsable des conseils et de l'orientation au NCSC.

« Quand elle a posé la question, je me suis immédiatement cogné la tête pour ne pas y avoir pensé plus tôt. Et j'étais très contente de dire : oui, nous allons faire ce changement tout de suite, et je suis désolée que vous ayez dû venir nous demander de le faire ».

« Il est assez courant de dire liste blanche et liste noire pour décrire les choses souhaitables et indésirables en matière de cybersécurité », explique-t-elle. « Cependant, il y a un problème avec la terminologie. Cela n'a de sens que si vous assimilez le blanc à "bon, autorisé, sûr" et le noir à "mauvais, dangereux, interdit". Cela pose des problèmes évidents », a-t-elle ajouté.

ZDNet note que le problème était également devenu un sujet de discussion dans Chromium, le moteur de navigateur open source à la base de Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave et de nombreux autres navigateurs Web modernes. À la demande d'un ingénieur de Microsoft, ceux de Google avaient accepté l'an passé de cesser d'utiliser les termes de la liste blanche et de la liste noire, mais également substituer les notions de « maître / esclave » par « auteur / lecteur ».

Le billet du NCSC se termine pour sa part par un mot de son directeur technique Ian Levy (soutenu par l'ensemble du conseil d'administration du NCSC) : « Si vous songez à entrer en contact en disant que le politiquement correct est devenu fou, ne vous embêtez pas ».