Les marchands d'armes passent au développement durable

Des sous-marins solaires aux lasers à faible émission de carbone en passant par le zéro déchet, la crise climatique donne aux fabricants d'armes de nouvelles opportunités de vendre leurs produits létaux avec un marketing respectueux de l'environnement, écrit Vice.

Des documents préparés par certains des plus grands marchands d'armes montrent que l'industrie de l'armement craint que la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles ne sape la demande de produits hautement polluants comme les réservoirs, les avions et les navires.

Interrogée par le Carbon Disclosure Project (CDP), une petite ONG qui demande aux grandes entreprises de détailler leurs plans climatiques chaque année, Lockheed Martin répond avoir investi dans plusieurs entreprises de robotique et dans une entreprise californienne appelée Ocean Aero, qui fabrique des sous-marins à énergie solaire.

Une recherche publiée l'été dernier par l'Université Brown a révélé que l'armée américaine produit plus d'émissions de CO2 par an que certains pays, dont le Portugal et la Suède.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les entreprises disent s'orienter vers la réduction des émissions et la transition vers les énergies renouvelables pour alimenter leurs usines et leurs bureaux.

La société française Thales a ainsi déclaré au CDP qu'elle pourrait voir une demande accrue pour les technologies de prévisions météorologiques de l'entreprise. Même demande pour de nouveaux équipements de soutien aux missions humanitaires – des camions et des navires pour aider aux évacuations, par exemple.