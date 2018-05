Les magasins Whole Foods proposent des remises aux clients Amazon Prime

Synergie est le mot du jour pour le géant du Net qui a racheté l'année dernière la chaîne de supermarchés pour 13,6 milliards de dollars.

Les clients Amazon Prime peuvent ainsi bénéficier d'une remise de 10 % sur certains articles et d'autres promotions exclusives. Pour le moment, seules les boutiques de Floride sont concernées, mais l'ensemble des magasins suivra prochainement le mouvement.

Pour rappel, Amazon a récemment annoncé une augmentation de 20 % de son tarif annuel aux États-Unis, le passant de 99 à 119 dollars. Le géant du Net propose ainsi toujours plus davantage, pour un prix de plus en plus élevé… une manière d'enfermer le consommateur dans son écosystème ?