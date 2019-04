Les Google Docs s'invitent dans Dropbox Business

Depuis maintenant près de deux ans, Netflix propose des contenus interactifs. Cette fonctionnalité a été remise sur le devant de la scène avec l'épisode Bandersnatch de Black Mirror et You vs Wild dont la première saison sort aujourd'hui sur la plateforme.

YouTube ne veut pas rester sur le bord de la route et prépare également des contenus interactifs au sein d'un même épisode : « Nous avons de nouveaux outils incroyables et l'opportunité de créer et raconter des histoires interactives », affirme Susanne Daniels, responsable programmes chez YouTube, à Bloomberg.

Une nouvelle division a ainsi été créée sous la houlette de Ben Relles. Elle sera non seulement en charge des contenus interactifs, mais aussi d'émissions spéciales en direct. Ce changement s'inscrit dans une réorientation de la plateforme initiée il y a peu, notamment avec la suppression de certains contenus originaux.