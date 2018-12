Les GeForce RTX Mobile pourraient être lancées au CES

C'est ce qu'affirme WCCFTech, pour qui l'annonce est préparée pour le 6 janvier prochain. Les tests arriveraient ensuite trois semaines plus tard, le 26 janvier.

L'enjeu est de taille, les puces de la génération Turing étant plutôt massives, sans véritable révolution sur le terrain de la consommation. NVIDIA fera-t-il le choix de garder des GPU complets, ou fera-t-il des compromis sur les cœurs Tensor/RT ?

L'annonce devrait au passage donner quelques indices sur la RTX 2060 dont on se demande également comment elle sera composée face aux besoins plus limités en termes d'IA et de raytracing sur le marché qu'elle visera.