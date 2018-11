Les GeForce GTX 1060 avec GDDR5X pour courant décembre en France

L'éditeur open source de GitHub apporte quelques nouvelles fonctionnalités, comme une liste détaillée des commits des pull requests ou des menus, ou encore des boutons et métriques plus facilement accessibles. Les performances et le soft wrapping sont améliorés, et les snippets peuvent être désactivés.

Mais on retiendra surtout le fait que le langage Rust est désormais géré nativement via Tree-sitter.

La version 1.34 se prépare de son côté dans le canal bêta. Elle intègre une mise à jour d'Electron (2.0.14), un affichage visuel des diffs avant un commit et de meilleures performances, entre autres petites retouches.