Les garants du « grand débat » réclament plus de transparence

Après cinq Release Candidates, plus de 10 000 commits et un demi-million de lignes de code ajoutées, elle est enfin là. Il se sera quasiment écoulé un an entre la première alpha et cette version finale du lecteur multimédia et multiplateforme (Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Raspberry Pi...).

Dans ce billet de blog, l'équipe en charge du projet rappelle les principales nouveautés de Kodi 18, alias Leia, en hommage à Carrie Fisher. Les notes de version détaillées se trouvent par là.