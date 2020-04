Les extensions Rédacteur Microsoft (Editor) disponibles pour Chrome et Edge

Dans notre article hier soir consacré aux annonces à la transformation d’Office 365 en Microsoft 365, nous avons abordé le renforcement du Rédacteur pour Word et Outlook, une fonction amenée à devenir un conseiller sur la bonne tenue du texte, avec des conseils sur la grammaire, la ponctuation ou encore l’aspect inclusif de certaines formulations.

Une extension devait sortir pour Chrome et Edge : c’est chose faite. Elles se téléchargent respectivement depuis chaque boutique liée et permet d’appliquer une partie des vérifications sur un texte que l’on écrirait directement dans le navigateur. S’agissant d’une extension disponible sur Chrome, d’autres navigateurs basés sur Chromium peuvent donc la récupérer aussi, dont Brave, Opera et Vivaldi. Rien ne semble prévu par contre pour Firefox pour le moment.

Une vingtaine de langues sont prises en charge, dont le français. Comme précisé hier soir, les fonctions les plus avancées sont réservées à Microsoft 365, dont l’arrivée est prévue pour le 21 avril. Les actuels abonnés Office 365 y passeront automatiquement, les tarifs restant les mêmes.