Les États-Unis limitent les exportations de logiciels avec de l’intelligence artificielle

Comme l’explique Reuters, il s’agit d’une tentative de garder des technologies sensibles hors de portée de certaines puissances rivales, notamment la Chine.

« Les entreprises qui exportent certains types de logiciels d'imageries aériennes et spatiales doivent demander une licence pour les envoyer à l'étranger, sauf pour le Canada ».

« Ils veulent empêcher les entreprises américaines d'aider les Chinois à fabriquer de meilleurs produits utilisant l’intelligence artificielle pouvant aider leur armée », explique à nos confrères James Lewis, expert en technologie du think tank Center for Strategic and International Studies de Washington.