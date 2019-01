Les Émirats Arabes Unis auraient espionné des personnalités publiques grâce à un outil de pointe

Comme à chaque quatrième trimestre, Facebook a une fois de plus battu bon nombre de ses records sur le plan financier. À commencer par son chiffre d'affaires qui atteint des sommets historiques, à 16,91 milliards de dollars, contre 12,97 milliards l'an dernier. De quoi afficher un coquet bénéfice de 6,88 milliards de dollars, contre 4,27 milliards fin 2017.

La base d'utilisateurs du réseau social continue elle aussi de grimper et atteint 2,32 milliards de personnes chaque mois, contre 2,27 milliards au trimestre précédent. Si l'évolution est au point mort en Europe et aux États-Unis, elle se poursuit dans les zones Asie-Pacifique et le reste du monde.

En moyenne, le revenu dégagé par utilisateur sur ce trimestre atteint 7,37 dollars, avec des valeurs très disparates selon les régions. Un profil d'Asie-Pacifique rapporte 2,96 dollars, un européen 10,98 dollars, contre 34,86 dollars en Amérique du Nord et 2,11 dollars dans le reste du monde.

Des performances qui permettent à l'entreprise de voir son cours en bourse bondir de 11,5 % dans l'après-séance, juste après une journée où il avait déjà grimpé de 4,3 %. Un joli score qui n'est toutefois pas suffisant pour retrouver les hauteurs atteintes en juillet 2018.