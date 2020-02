Les Diagnostics de performance énergétique (DPE) de centaines de bâtiments publics en Open Data

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui dépend du ministère de la Transition écologique, vient de mettre en ligne, sur la plateforme « data.gouv.fr », un jeu de données relatif aux DPE de nombreux bâtiments publics – essentiellement des bâtiments de plus de 500 m², occupés par des agents de l’État, des collectivités territoriales, etc.

Bien qu’il n’y ait pas encore de carte interactive, comme l’avait laissé entrevoir l’exécutif il y a quelques mois, chacun peut désormais retrouver la consommation énergétique de ces bâtiments, l’année de construction, les émissions de gaz à effet de serre, etc.