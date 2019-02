Les députés rejettent la proposition de loi sur l’expérimentation du revenu de base

Actuellement chef du service économique de l'ambassade de France à Olso, Gabla va donc rejoindre le régulateur des télécoms. Gérard Larcher, président du Sénat, a en effet officialisé sa nomination.

Avant d'être en Norvège en août 2016, il était membre permanent du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Il a également été membre du CSA pendant six ans, conseiller technique du Premier ministre et a représenté la France auprès de l'Union européenne en tant que conseiller industrie et NTIC.