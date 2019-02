Les contributions du « grand débat » disponibles en Open Data

Le gouvernement vient de publier sur « data.gouv.fr » les propositions déposées jusqu’au 6 février sur la plateforme « granddebat.fr », via plusieurs jeux de données au format CSV et JSON. Ils sont librement réutilisables pour quiconque souhaiterait en tirer ses propres analyses (chercheurs, journalistes, associations, etc.).

« L’ensemble des contributions au débat, qu'elles aient été envoyées par voie postale, par courriel ou via les formulaires en ligne, seront à terme accessibles à tous », promet l’exécutif, qui suit ainsi les recommandations des garants (voir notre article). Les « restitutions de réunions d'initiative locales, les réponses aux questionnaires, les cahiers citoyens ouverts dans les mairies, les contributions libres » devraient également être « progressivement et régulièrement mis en ligne sous licence libre ».