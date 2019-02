Les chaînes d'Altice prennent leurs aises dans Molotov, l'abonnement RMC Sport proposé

Il y a quelques jours, on apprenait que la branche française du groupe de Patrick Drahi pourrait racheter le service. Aujourd'hui, son bouquet de cinq chaînes consacrées au sport fait son entrée dans les abonnements disponibles.

Le tarif ne propose aucune promotion spécifique : 18,99 euros par mois, contre 19 euros via les autres canaux ou 9 euros pour les abonnés SFR. La chaîne 4K Ultra HD RMC Sport 1 UHD est bien entendu de la partie.

L'idée est de profiter dès maintenant du potentiel de nouveaux abonnés que peut apporter Molotov, alors qu'un match Manchester United - PSG est annoncé pour mardi prochain.

On notera également que l'enregistrement des chaînes d'Altice France n'est plus interdit aux utilisateurs de Molotov et qu'i24News est désormais promue comme une nouveauté disponible dans le pack gratuit.