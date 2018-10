Les caméras Arlo proposeront de la détection d'animaux, de voitures et de colis

Ce n'est pas à l'occasion de la Paris Games Week que la filiale de Vivendi fait cette annonce, mais de la Comic-Con qui se tient en parallèle.

Bapt & Gael sont annoncés comme parrains de ce média qui doit attirer « les passionnés, nourrir les curieux et combler les exigences des hardcore gamers ». Pour cela il « traitera de jeux vidéo, d’high-tech mais aussi du cinéma et des séries périphériques à ces univers et vous contera les histoires de la pop culture 2.0 ».

Un positionnement qui semble se placer face à Game One du groupe Viacom. Canal promet de son côté « des interviews, des news, des articles de fond, des décryptages, des tests de jeux, des critiques et un show présenté par Jean-Baptiste Show à retrouver sur myCANAL, Dailymotion et Youtube ».

De quoi faire de GG un « révélateur de l’esprit geek qui symbolise le lifestyle des héros d’aujourd’hui, et touche un public de plus en plus large ». Tout un programme.