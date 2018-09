Les bêtas d'Ubuntu 18.10 et de ses variantes sont disponibles

Après les physiciens Alain Brillet et Thibault Damour, c'est donc la philosophe et philologue Barbara Cassin qui remporte cette « plus haute récompense scientifique française ». Elle lui sera remise le 18 décembre.

Fraîchement élue à l’Académie française et directrice de recherche au CNRS, cette distinction « couronne une œuvre traversée par la question du pouvoir des mots et du langage, de la traduction comme moyen de "faire avec" les différences culturelles, et qui a constamment articulé enjeux contemporains et recherche pointue sur les textes de l’Antiquité grecque ».