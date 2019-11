Les assistantes maternelles mobilisées contre un « flicage » de la CAF

Afin de faciliter les démarches des parents qui cherchent un mode de garde pour leurs enfants, le gouvernement souhaite que le site « mon-enfant.fr », géré par les Allocations familiales, permette aux familles de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistantes maternelles disponibles.

À cette fin, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale oblige les structures d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies...) à télétransmettre régulièrement « leurs disponibilités d’accueil » à la CAF, à compter du 1er juillet 2020.

Pour les assistantes maternelles, le texte prévoit pour le même horizon de plus vastes « obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil ». Il leur impose en outre d’autoriser les Allocations familiales à publier leur « identité » et leurs « coordonnées ».

« Le gouvernement a fait le choix d’une méthode coercitive qui, sous prétexte de faciliter la mise en relation avec des parents employeurs, consiste en réalité en un véritable flicage » de l’activité des assistantes maternelles, ont dénoncé le collectif des Assistants maternels en colère - « Gilets roses » et les fédérations CGT et FO, à l’origine d’un mouvement de grève qui s’est tenu hier, comme le rapporte Le Monde.

« Avec cette obligation de transparence, tout le monde saura quand vous êtes à la maison avec des enfants, quand vous y êtes sans... » a fait valoir Laurence Joly, cofondatrice du collectif des Assistants maternels en colère, auprès de FranceInfo.

Au Sénat, où le « PLFSS » a été examiné dernièrement, la commission des affaires sociales avait entendu les craintes émises par les nounous, puisqu’elle avait adopté un amendement précisant qu’aucun retrait d’agrément ne pourrait être décidé sur le seul fondement d’un manquement aux « obligations de déclaration et d’information » prévues par le projet de loi (et dont le périmètre ne sera précisé qu’ultérieurement, par décret).

Suite à un échec des discussions entre députés et sénateurs, le projet de financement de la Sécurité sociale devrait être prochainement réexaminé par l’Assemblée nationale, dans le cadre d’une nouvelle lecture.