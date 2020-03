Les applications Sensor Tower retirées des Stores pour collecte des données utilisateur

Selon une enquête de BuzzFeed, l’éditeur Sensor Tower se sert de ses applications pour collecter des données sur l’utilisation faite par les utilisateurs de leur smartphone Android ou iPhone.

Sensor Tower s’est spécialisée dans les applications ayant trait à la sécurité et à la vie privée, particulièrement les VPN et les bloqueurs de publicités. Surtout quatre d’entre elles, Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data et Adblock Focus, disponibles encore récemment sur le Play Store de Google. Adblock Focus and Luna VPN étaient sur l’App Store d’Apple.

Avertis, les deux mastodontes ont commencé le ménage, le premier supprimant Mobile Data, le second Adblock Focus, pour violation des règles de leur boutique respective. Ils ont ajouté que l’enquête sur poursuivait. Les autres pourraient donc disparaitre également.

Au cœur du problème, on trouve la demande d’installation d’un certificat racine après lancement de l’application. Un tel certificat donne des droits très importants et permet, en théorie, de réaliser à peu près n’importe quelle opération, en dépassant de loin les capacités habituelles.

Sensor Tower a répondu qu’en dépit de ces certificats, ses applications ne collectaient que des données techniques, non personnellement identifiables et non sensibles. En outre, la plupart des applications repérées par BuzzFeed (une vingtaine) sont inactives et d’autres sont sur le point d’en faire autant.

Le parcours de l’entreprise est cependant sulfureux. Selon un porte-parole d’Apple, Sensor Tower avait précédemment vu douze de ses applications supprimées de l’App Store pour violations des règles de la boutique.