Les ampoules électriques sont aussi de grandes oreilles

Des chercheurs de l'Université israélienne Ben Gourion du Néguev et de l'Institut Weizmann des sciences ont découvert une nouvelle technique d'écoute à longue distance qu'ils ont appelé « lamphone », explique Wired.

Munis d'un ordinateur portable et de moins de mille dollars d'équipement – un télescope et un capteur électro-optique de 400 dollars – ils sont parvenus à écouter en temps réel tous les sons dans une pièce à des centaines de mètres, en observant les vibrations minuscules que ces sons créent sur la surface en verre d'une ampoule à l'intérieur de la pièce.

Après avoir traité le signal via un logiciel pour filtrer le bruit, ils ont pu reconstruire les enregistrements des sons à l'intérieur de la pièce avec une fidélité remarquable, au point de pouvoir transcrire au moyen de l'API Google Cloud Speech, ou encore que l'application Shazam puisse reconnaître instantanément la chanson « Let it be ».

« Vous avez juste besoin d'une ligne de vue sur une ampoule suspendue, et c'est tout », explique Ben Nassi, le chercheur en sécurité qui a développé la technique avec ses collègues chercheurs Yaron Pirutin et Boris Zadov. Ils prévoient de présenter leurs conclusions lors de la conférence Black Hat en août.

Wired rappelle par ailleurs que d'autres chercheurs avaient déjà démontré qu'un laser rebondissant sur la fenêtre d'une cible pouvait lui aussi permettre de capter les sons à l'intérieur, tout comme l'analyse d'une vidéo enregistrée au télescope d'un objet dans une pièce qui capte les vibrations – un sac plastique ou une plante d'intérieur, par exemple.