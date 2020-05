Les Amazon Prime Day repoussés en septembre, les soldes en juillet ?

Depuis plusieurs années, le revendeur propose une période spéciale avec des promotions qui s'enchaînent durant deux jours en juillet.

Cette année, les Prime Day pourraient être repoussés à septembre minimum, le temps de retrouver une activité normale sur l’ensemble de ses activités, notamment les expéditions. C’est du moins ce qu’indique le Wall Street Journal en se basant sur une source. Interrogée sur le sujet, Amazon France nous répond simplement ne pas commenter les rumeurs.

Dans l’Hexagone, plusieurs revendeurs participeront aux French Days la semaine prochaine (du 27 mai au 2 juin). La question est ensuite de savoir ce qu’il adviendra des soldes, seule période commerciale durant laquelle les boutiques peuvent proposer de la revente à perte.

Initialement prévues pour le 24 juin, elles pourraient être décalées à cause de la crise sanitaire liée à Covid-19 et aux mesures de confinement. Une annonce doit être faite par le gouvernement lundi prochain et, selon les Echos, la date du 15 juillet serait pressentie pour le moment.